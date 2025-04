Un minuto di silenzio sui campi da calcio per la scomparsa di Papa Francesco

Il Presidente Federale della FIGC Gabrile Gravina, raccogliendo l'invito del Presidente del CONI Giovanni Malagò, dispone un minuto di raccoglimento prima dell'inizio delle gare di tutti i campionati in programma da oggi fino a domenica 27 aprile, inclusi eventuali posticipi, in segno di lutto.

