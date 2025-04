Un meccanismo che ci fa sentire liberi ma che risulta dannoso per la nostra salute

Stare svegli fino a tardi senza una ragione concreta, anche sapendo che l'indomani sarà una tortura. A chi non è mai capitato? La chiamano revenge bedtime procrastination, ed è un modo per reclamare tempo personale in una quotidianità che sembra non lasciare spazio a nient'altro che doveri. Dopo una giornata scandita da lavoro, impegni e responsabilità, arriva la notte e con lei la possibilità di avere finalmente un po' di tempo libero: guardare una serie, scrollare i social, leggere un libro o semplicemente godersi il silenzio. Ma quel tempo che ci sembra guadagnato è in realtà rubato al riposo. E a lungo andare, il prezzo da pagare diventa altissimo. Insonnia: 6 errori comuni che impediscono di dormire guarda le foto Dallo smartphone al burnout: il ciclo della stanchezzaIl fenomeno è più diffuso di quanto si pensi, e a peggiorare le cose ci si mettono i dispositivi elettronici: luci blu, stimoli continui, scroll infiniti.

