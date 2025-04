Un Film Minecraft continua a macinare incassi da record al botteghino e punta a Super Mario Bros Il Film

Film Minecraft sta dominando il botteghino mondiale, dimostrando che la passione dei fan può spingere un prodotto oltre ogni previsione. Con incassi che hanno Superato i 721 milioni di dollari, il Film si piazza al secondo posto tra gli adattamenti videoludici di maggior successo nella storia del cinema, subito dopo Super Mario Bros. Il Film, che rimane in vetta con 1,3 miliardi.Come leggiamo su GameSpot, nel solo Nord America, Un Film Minecraft ha raccolto circa 345 milioni di dollari, mentre nel resto del mondo ha Superato i 376 milioni, a conferma di un richiamo globale notevole. Il risultato è ancora più sorprendente se si considera che la domenica di Pasqua ha visto un lieve calo dell'affluenza, rendendo il risultato del weekend (oltre 41 milioni di dollari negli USA) ancora più impressionante.

