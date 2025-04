Ultraleggero precipitato a Genova saranno esaminati i resti dell8217aereo per chiarire le cause dell8217incidente

chiarire le cause dello schianto. Leggi su Fanpage.it Proseguono le indagini sull'incidente aereo avvenuto nel Genovese lo scorso 2 aprile, nel quale hanno perso la vita il poliziotto Riccardo Muci e l'istruttore Giuseppe Gabbi. La pubblico ministero Paola Calleri ha disposto una consulenza tecnica perledello schianto.

