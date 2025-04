Ultim ora Foggia esonerati Zauri e Leone

Foggia 1920 comunica l’esonero del DS Luca Leone e dell’allenatore Luciano Zauri. A Leone e Zauri il club rossonero augura le migliori fortune sportive e professionali. Inoltre, comunica che la guida tecnica della prima squadra è affidata al mister dell’Under17 rossonera Antonio Gentile. Foggiatoday.it - Ultim'ora Foggia: esonerati Zauri e Leone Leggi su Foggiatoday.it Il Calcio1920 comunica l’esonero del DS Lucae dell’allenatore Luciano. Ail club rossonero augura le migliori fortune sportive e professionali. Inoltre, comunica che la guida tecnica della prima squadra è affidata al mister dell’Under17 rossonera Antonio Gentile.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti: LEONE E ZAURI ESONERATI – Calcio Foggia 1920; Il Foggia esonera Zauri e Leone ad una giornata dalla fine del campionato, squadra al mister dell'Under 17; Foggia, la regular season si chiude a Picerno. Ultima vittoria esterna a dicembre; SALVEZZA Il Messina espugna lo Zaccheria: il Foggia sprofonda nel baratro; Zauri chiede continuità: Dobbiamo essere ambiziosi, non presuntuosi. A Giugliano vogliamo vincere.

Foggia calcio, esonerati il ds Leone e il tecnico Zauri - Il disimpegno dal club non ferma Nicola Canonico. Il proprietario (presidente dimissionario) del Foggia Calcio ha deciso l’esonero del direttore sportivo Luca Leone e del tecnico Luciano Zauri. Il ... (lagazzettadelmezzogiorno.it)

TM24 – ULTIM’ORA Foggia, deciso il destino di Zauri. I dettagli - Come raccolto in queste ore, dopo l’esclusione di ieri sul possibile esonero, sarebbe per essere definito il futuro del tecnico Zauri. Il club qualora l ... Intanto in settimana il presidente del ... (tuttomercato24.com)

TM24 – ULTIM’ORA Foggia, Zauri in bilico. Questo il possibile nuovo allenatore - Come raccolto in questi minuti dopo la pesante sconfitta contro la Casertana il Foggia, in silenzio stampa, starebbe valutando la posizione del tecnico Luciano Zauri. La squadra alla quarta sconfitta ... (tuttomercato24.com)