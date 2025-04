Ultimo saluto a Papa Francesco i funerali si terranno sabato 26

Francesco si è spento ieri, 21 aprile 2025, all’età di 88 anni. I funerali si svolgeranno sabato 26 aprile. Passerà alla storia come uno dei Pontefici più amati di sempre. Semplice, empatico ed aperto anche verso i temi più attuali, in dodici anni di pontificato, Bergoglio ha dimostrato di voler dare un nuovo volto alla . Mondouomo.it - Ultimo saluto a Papa Francesco: i funerali si terranno sabato 26. Leggi su Mondouomo.it si è spento ieri, 21 aprile 2025, all’età di 88 anni. Isi svolgeranno26 aprile. Passerà alla storia come uno dei Pontefici più amati di sempre. Semplice, empatico ed aperto anche verso i temi più attuali, in dodici anni di pontificato, Bergoglio ha dimostrato di voler dare un nuovo volto alla .

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti: Papa Francesco, da domani a venerdì in San Pietro le visite alla salma | Proclamati cinque giorni di lutto nazionale; Papa Francesco, a Pasqua l'ultimo saluto ai fedeli per l'Urbi et Orbi; Papa Francesco: le ultime carezze ai bambini | Video iODonna; L’ultimo saluto a papa Francesco: le personalità presenti; Papa Francesco, l’ultimo saluto del vescovo Trevisi: “Ci ha invitato a una fede gioiosa”.

Papa Francesco, la salma nella Basilica Vaticana fino a venerdì: orari e come arrivarci - «Grazie per avermi riportato in piazza» . Papa Francesco, Jorge Mario Bergoglio, è morto pronunciando queste parole. E proprio in Piazza San Pietro il mondo potrà ... (msn.com)

L'ultimo saluto di Papa Francesco: un momento di grande emozione - Le parole di Papa Francesco risuonano ancora nell’aria: “Grazie per avermi riportato in Piazza”. Queste frasi, pronunciate all’infermiere Massimiliano Strappetti, rappresentano un momento di grande in ... (notizie.it)

Pernottare sabato a Roma? Prezzi ‘apocalittici’ per dare l’ultimo saluto al Papa - Poco dopo l'annuncio della scomparsa del Pontefice, le associazioni dei consumatori hanno avviato un monitoraggio su alberghi e B&b. Ecco quanto costerà dormire a Roma il 26 aprile ... (dire.it)