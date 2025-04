Lettera43.it - Ucraina-Russia, a che punto sono le trattative e i nodi da sciogliere

Stando alle parole di Donald Trump, le prossime settimane saranno decisive per il processo di pacificazione in. Se invece la tattica della diplomazia statunitense non avrà successo e Mosca e Kyiv rifiuteranno la cornice di compromesso in costruzione, Washington potrebbe lasciare presto il tavolo dellee abbandonare il tentativo di mediazione. Alla Casa Bianca restano alcune opzioni: dal disimpegno totale compreso l’azzeramento degli aiuti all’al mantenimento di un sostegno minimo, passando per l’escalation con lae l’avvio di una nuova fase di conflitto esteso. Ipotesi, quest’ultima, ben poco realistica. In ogni caso, l’impressione è che di fronte alla fretta di Trump, né Putin né Zelensky sembrano interessati a chiudere la partita nel breve periodo.Donald Trump e Volodymyr Zelensky (Getty).