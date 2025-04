Laprimapagina.it - Tutti gli aspetti che vengono negativamente influenzati dal troppo rimuginare sulle cose

Ci sono tante persone che sono sempre pronte a, ad analizzare ogni scelta, ogni reazione e ogni conseguenza. Anche a recuperare conversazioni trascorse da molto tempo e a sezionarle da capo. Pensarepuò fare male alla salute., ossessionati dalla verifica di ogni possibile scelta o conseguenza, sta diventando qualcosa di epidemico.Infatti in base ad uno studio dell’università del Michigan il 73% degli adulti fra i 25 e i 35 anni è incline a questo genere di atteggiamento e al salire dell’età il problema si aggrava, con il 52% dei 45-55enni coinvolti dal fenomeno. Altri studi provano che ci sono persone convinte che questa scelta sia salutare, pensano di farsi un favore mettendo in moto i propri pensieri, anche i meno utili e i più insignificanti, in un circolo vizioso senza uscita.