Turtle point nasce a Lipari un importante centro per la promozione e la tutela del mare

Turtle point di Lipari, in via Roma, a pochi metri dalla storica piazza di Marina Corta. L'annuncio di Monica Blasi, presidente dell’associazione Filicudi Wilflife Conservation, una vita spesa per il mare delle Isole Eolie."Questa nuova sede. Messinatoday.it - Turtle point, nasce a Lipari un importante centro per la promozione e la tutela del mare Leggi su Messinatoday.it Sarà inaugurato domenica 27 aprile alle 18 il nuovodi, in via Roma, a pochi metri dalla storica piazza di Marina Corta. L'annuncio di Monica Blasi, presidente dell’associazione Filicudi Wilflife Conservation, una vita spesa per ildelle Isole Eolie."Questa nuova sede.

