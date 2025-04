Ilgiorno.it - Tumori: a Bergamo approda il casco contro la caduta di capelli in chemioterapia. Come funziona

, 22 aprile 2025 – Fra gli effetti collaterali dellaè sicuramente il più evidente. E, seppure meno difficile da sopportare fisicamente rispetto ad altre conseguenze, sicuramente è una manifestazione che può assestare un duro colpo ad autostima e morale, in un momento tanto delicato, anche psicologicamente, per il paziente.Parliamo dell’alopecia provocata dai trattamenti chemioterapici, fra i quali quelli per la cura del tumore al seno. Nel reparto di Oncologia dell’Asst Papa Giovanni XXIII è in funzione il nuovoprogettato per prevenire ladei, evitando alle donne il ricorso alla parrucca. L’iniziativaIl– si legge in una nota dell'ASST Papa Giovanni XXIII – donato dall’Associazione Oncologica Bergamasca (A.O.B.) viene proposto a pazienti selezionate in base a precisi requisiti necessari all'utilizzo efficace del dispositivo.