‘Tu muori comprendo Turetta’ arrestato 23enne per stalking dopo minacce alla ex

allarate, messaggi minatori e riferimenti a Filippo Turetta Centinaia di telefonate e di messaggi violenti, ma soprattutto una frase, con cui esprimeva “comprensione” per l’assassino di Giulia Cecchettin, hanno convinto i carabinieri di Gallarate, in provincia di Varese, ad arrestare per stalking in flagranza differita un 23enne del varesotto. “Io comprendo perché tanti ragazzi, come Filippo Turetta, arrivano a compiere certe azioni” aveva scritto alla 20enne il ragazzo aggiungendo: “non giustifico il gesto in sé ma comprendo e giustifico con tutta la mia forza il motivo”. Una rottura trasformatasi in incuboI due ragazzi, che come molti si erano conosciuti sui social, avevano iniziato a frequentarsi lo scorso febbraio. Agli investigatori, come ricostruisce La Prealpina, la ventenne ha raccontato che si erano lasciati il 16 aprile, lo stesso mercoledì in cui a poca distanza, a Samarate, il 57enne Vincenzo Gerardi ha messo fine alla vita della moglie Teresa Stabile, dalla quale si stava separando. Notizieaudaci.it - ‘Tu muori, comprendo Turetta’, arrestato 23enne per stalking dopo minacce alla ex Leggi su Notizieaudaci.it rate, messaggi minatori e riferimenti a Filippo Turetta Centinaia di telefonate e di messaggi violenti, ma soprattutto una frase, con cui esprimeva “comprensione” per l’assassino di Giulia Cecchettin, hanno convinto i carabinieri di Grate, in provincia di Varese, ad arrestare perin flagranza differita undel varesotto. “Ioperché tanti ragazzi, come Filippo Turetta, arrivano a compiere certe azioni” aveva scritto20enne il ragazzo aggiungendo: “non giustifico il gesto in sé mae giustifico con tutta la mia forza il motivo”. Una rottura trasformatasi in incuboI due ragazzi, che come molti si erano conosciuti sui social, avevano iniziato a frequentarsi lo scorso febbraio. Agli investigatori, come ricostruisce La Prealpina, la ventenne ha raccontato che si erano lasciati il 16 aprile, lo stesso mercoledì in cui a poca distanza, a Samarate, il 57enne Vincenzo Gerardi ha messo finevita della moglie Teresa Stabile, dquale si stava separando.

Potrebbe interessarti anche:

Su altri siti se ne discute: “Sia chiaro, tu muori. Capisco perché Turetta ha fatto quello che ha fatto”: 23enne arrestato per stalking a Varese; Varese, stalking con minacce alla ex: «Capisco le persone come Turetta, sia chiaro, tu muori». Arrestato 23enne; «Turetta lo capisco. Sia chiaro, tu muori», centinaia di minacce nei messaggi alla ex: 23enne arrestato per st; Sia chiaro, tu prima o poi muori. Capisco Turetta: 23enne arrestato per stalking; Scrive alla ex «capisco Turetta»: arrestato per stalking.