Trump Ridurremo i dazi sulla Cina ma non a zero

Trump ha detto che «alla fine ridurrà i dazi sulla Cina ma non a zero». Il presidente degli Stati Uniti ammette che la tassa del 154 per cento che gli americani pagano attualmente sulla maggior parte dei beni importati dalla Cina, verrà ridotta in seguito ai colloqui commerciali tra Washington e Pechino.«Pechino sarà costretta a raggiungere un accordo»Parlando nello Studio Ovale, dopo una breve cerimonia di giuramento del presidente della Securities and Exchange Commission, Paul Atkins, Trump ha affermato che i colloqui con il paese asiatico «stanno andando bene» perché «tutti vogliono essere coinvolti» nei mercati americani. Ha anche affermato che sia lui che i rappresentanti cinesi potrebbero propendere per eventuali colloqui futuri, ma ha sostenuto che Pechino alla fine sarebbe stata costretta a raggiungere una sorta di accordo.

