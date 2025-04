Trump non ho intenzione di licenziare il capo della Fed

Trump non ha "alcuna intenzione" di licenziare il capo della Fed, Jerome Powell. Lo ha detto il presidente parlando con i giornalisti nello Studio Ovale dopo giorni di attacchi al presidente della Banca centrale americana. Quotidiano.net - Trump, 'non ho intenzione di licenziare il capo della Fed' Leggi su Quotidiano.net Donaldnon ha "alcuna" diilFed, Jerome Powell. Lo ha detto il presidente parlando con i giornalisti nello Studio Ovale dopo giorni di attacchi al presidenteBanca centrale americana.

