Trovate 8 nuove specie di 8220pulci dei ghiacciai8221 chi sono i minuscoli animali che vivono nel ghiaccio permanente

nuove specie di collemboli glaciali su Alpi e Appennini. Questi insetti unici al mondo sono noti come "pulci dei ghiacciai" e il loro habitat è costituito dal ghiaccio permanente.

