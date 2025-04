Tragedia familiare a Pisa spara al figlio e tenta il suicidio nel 1995 aveva ucciso Maurizio Gucci

Tragedia familiare nel comune di Santa Maria a Monte, in provincia di Pisa: nel corso di una lite sono rimasti feriti gravemente padre e figlio. Benedetto Ceraulo, 63 anni, ha sparato al figlio 37enne Gaetano e poi ha cercato di togliersi la vita con la stessa arma da fuoco. Ceraulo era stato condannato .

