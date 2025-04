Tragedia allo zoo in Ucraina tigre bianca sbrana e uccide un uomo

uomo è morto dopo essere stato attaccato da una tigre bianca all’interno di uno zoo. È accaduto a Mariupol, nella Repubblica Popolare di Donetsk, conquistata nel 2022 dai russi nell'ambito dell'invasione dell'Ucraina. Lo ha reso noto Ria Novosti, aggiungendo che la vittima era un dipendente della struttura ed era entrato nel recinto . Leggi su Periodicodaily.com (Adnkronos) – Unè morto dopo essere stato attaccato da unaall’interno di uno zoo. È accaduto a Mariupol, nella Repubblica Popolare di Donetsk, conquistata nel 2022 dai russi nell'ambito dell'invasione dell'. Lo ha reso noto Ria Novosti, aggiungendo che la vittima era un dipendente della struttura ed era entrato nel recinto .

