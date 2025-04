Tragedia a Verduno 13enne scompare nel Tanaro ricerche in corso con sommozzatori ed elicotteri

Tragedia a Verduno oggi, 22 aprile: un adolescente scompare nel fiume davanti agli amiciUn ragazzo di 13 anni è stato dichiarato disperso nel fiume Tanaro, in località Gorei, nel comune di Verduno, in provincia di Cuneo. Il giovane si trovava in compagnia di tre amici, di età compresa tra i 12 e i 14 anni, tutti residenti nel Braidese. Avevano deciso di trascorrere una giornata insieme in riva al fiume, approfittando della chiusura delle scuole.Il tuffo e la scomparsa sotto gli occhi degli amiciNel corso della tarda mattinata, i quattro adolescenti si sarebbero immersi nelle acque del Tanaro per un bagno. Uno di loro sarebbe scivolato, scomparendo improvvisamente sotto la superficie, senza che gli amici riuscissero a vederlo riemergere. Il luogo del tragico episodio è una piccola spiaggia fluviale frequentata dai giovani della zona. Dayitalianews.com - Tragedia a Verduno: 13enne scompare nel Tanaro, ricerche in corso con sommozzatori ed elicotteri Leggi su Dayitalianews.com oggi, 22 aprile: un adolescentenel fiume davanti agli amiciUn ragazzo di 13 anni è stato dichiarato disperso nel fiume, in località Gorei, nel comune di, in provincia di Cuneo. Il giovane si trovava in compagnia di tre amici, di età compresa tra i 12 e i 14 anni, tutti residenti nel Braidese. Avevano deciso di trascorrere una giornata insieme in riva al fiume, approfittando della chiusura delle scuole.Il tuffo e la scomparsa sotto gli occhi degli amiciNeldella tarda mattinata, i quattro adolescenti si sarebbero immersi nelle acque delper un bagno. Uno di loro sarebbe scivolato,ndo improvvisamente sotto la superficie, senza che gli amici riuscissero a vederlo riemergere. Il luogo del tragico episodio è una piccola spiaggia fluviale frequentata dai giovani della zona.

Potrebbe interessarti anche:

Su altri siti se ne discute: Tragedia a Verduno: 13enne scompare nel Tanaro, ricerche in corso con sommozzatori ed elicotteri.

Cuneo, ricerche in corso di un 13enne disperso nel fiume Tanaro a Verduno: vigili del fuoco e elicotteri impegnati nelle operazioni - Il ragazzino è segnalato come disperso. Dalle 13 son in corso ricerche che per il momento non hanno dato esito ... (torino.corriere.it)