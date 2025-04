Romadailynews.it - Traffico Roma del 22-04-2025 ore 16:30

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità in segno di lutto per la morte di papa Francesco annullate le celebrazioni legate al Natale dinonché tutti gli eventi pubblici in previsione del notevole afflusso dei fedeli in questi giorni divieto di transito in è tutta l'area circostante piazza San Pietro Inoltre per agevolare l'afflusso dei fedeli potenziate 11 linee del servizio di superficie e i collegamenti con piazza San Pietro in città in prossimità dell'ospedale San Pietro chiusura di via dei Due Ponti provocata dalla rottura di una conduttura dell'acqua per lo stesso motivo altra chiusura in via della Balduina tra Piazza della Balduina e via Attilio Friggeri nelle due direzioni lavori notturni su via Delle Foro Italico dalle 22 alle 6 chiuso il tratto tra via Sala viale Tor di Quinto in direzione Olimpico disagi anche per chi arriva dall altra direzione a causa di una riduzione di carreggiata nello stesso tratto in direzione San Giovanni La Linea C della metropolitana sospende le limitazioni serali e il servizio riprende il consueto orario dalla domenica al giovedì le ultime corse dai rispettivi capolinea sono previste alle 23:03 mentre il venerdì e il sabato le ultime corse avvengono a 1:30 di notte gli stessi orari Dunque delle altre linee della metropolitana maggiori dettagli sulle nostre notizie su