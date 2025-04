Torna Mida Firenze si conferma capitale del artigianato

Lanazione.it - Torna “Mida”, Firenze si conferma capitale dell'artigianato

, 22 aprile 2025 - Dal 25 aprile al 1° maggioalla Fortezza da Basso di, la Mostra Internazionale, che da ben 89 anni rappresenta un punto di riferimento per il settore, un osservatorio privilegiato sul mondo del “saper fare” e una concreta opportunità di crescita professionale e imprenditoriale, soprattutto per i giovani. Promossa e organizzata daFiera con la collaborazionee principali istituzioni e associazioni di categoria, prima mostra certificata in Italia sul valore89 accoglierà quest’anno 530 espositori provenienti da ogni regione italiana e da oltre 30 paesi del mondo.Nei 35mila metri quadrati di superficie espositiva sarà il padiglione Spadolini, come di consueto, a fare da protagonista. Al piano terra, i laboratori italiani porteranno alla Fortezza il racconto di imprese familiari che da generazioni lavorano materiali come argilla, ceramica, legno, filati, pietre, oro e argento, nel rispettoe tradizioni.