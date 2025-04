Torna Filo per Filo Segno per Segno il festival delle arti del infanzia e del adolescenza

Torna "Filo per Filo Segno per Segno", festival del teatro e delle arti per le nuove generazioni creato da Alcantara Teatro con il desiderio di offrire uno sguardo sul futuro, visto con gli occhi di chi ne sarà protagonista. L’ottava edizione della rassegna si terrà a partire da giovedì 24. Riminitoday.it - Torna “Filo per Filo Segno per Segno", il festival delle arti dell'infanzia e dell'adolescenza Leggi su Riminitoday.it perper",del teatro eper le nuove generazioni creato da Alcantara Teatro con il desiderio di offrire uno sguardo sul futuro, visto con gli occhi di chi ne sarà protagonista. L’ottava edizionea rassegna si terrà a pre da giovedì 24.

