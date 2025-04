Torino giro di vite nei locali due locali chiusi maxi multe per lavoro nero e alcol di notte

Torino, sospese due attività commerciali e elevate sanzioni per irregolarità amministrative nei controlli della Polizia di Stato. Notizie.virgilio.it - Torino, giro di vite nei locali: due locali chiusi, maxi multe per lavoro nero e alcol di notte Leggi su Notizie.virgilio.it , sospese due attività commerciali e elevate sanzioni per irregolarità amministrative nei controlli della Polizia di Stato.

Potrebbe interessarti anche:

Notizie raccolte sul web: Torino, giro di vite nei locali: due locali chiusi, maxi multe per lavoro nero e alcol di notte; Lavoro nero, irregolarità e sanzioni: giro di vite dei Carabinieri in provincia di Torino; Blitz della polizia vicino Porta Nuova: sanzioni, espulsioni e denunce tra kebab, bar e minimarket; Lavoratori in nero, videocamere senza autorizzazione e non solo: numerosi locali finiscono nei guai tra Mirafiori, Torino Nord, Pinerolese e val di Susa; Lavoro in nero, videocamere irregolari e non solo: tanti locali nei guai tra Mirafiori, Torino Nord, Pinerolese e val di Susa.

Lavoro nero, irregolarità e sanzioni: giro di vite dei Carabinieri in provincia di Torino - Controlli a tappeto dei Carabinieri in ristoranti, bar e cantieri: emergono abusi, omissioni e dipendenti in nero. Scattano le sospensioni, tre titolari denunciati e oltre 32mila euro di sanzioni ... (giornalelavoce.it)

Giro di vite sull'intramoenia. "Visite private alle Molinette" - Alla Città della Salute di Torino locali inutilizzati e attrezzature dedicate alla libera professione. Dopo lo stop a 26 centri privati, il commissario Schael vuole riportare tutto all'interno ... (lospiffero.com)

Torino – Allerta Arancione per la pioggia: attivata la Protezione Civile. Chiusi i locali dei Murazzi: la situazione - Torino – Allerta Arancione per la pioggia ... Ai Murazzi, per i quali nelle prossime ore sarà valutata la possibilità di una chiusura cautelativa, i locali sono chiusi e le attrezzature messe in ... (torinonews24.it)