Thunderbolts rivelato l’eroe Marvel che il regista avrebbe voluto per il film

La gestione dei Thunderbolts di Jeff Parker ha dato vita a una delle squadre più anticonformiste della storia dei fumetti. Mentre eroi come Occhio di Falco, Luke Cage e il Soldato d’Inverno hanno fatto parte dei Thunderbolts, il roster della squadra, in continua evoluzione, è stato composto da supercriminali – alcuni riformati, altri che fingevano di esserlo – nei decenni trascorsi da quando il Barone Helmut Zemo formò per la prima volta i Thunderbolts in assenza dei Vendicatori.Nel 2010, laha rilanciato i Thunderbolts come parte dell’Heroic Age, un’iniziativa editoriale che ha seguito il Dark Reign guidato da Norman Osborn. Steve Rogers ha nominato l’ex detenuto diventato Vendicatore Luke Cage come leader del nuovo Programma Thunderbolts, che offre ai criminali imprigionati nel Raft l’opportunità di commutare la loro pena.