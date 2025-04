The Last of Us – Stagione 2 Episodio 2 Through the Valley Kaitlyn Dever e lo showrunner spiegano i cambiamenti a Abby

Last of Us – Stagione 2, Episodio 2 “Through the Valley”: Kaitlyn Dever e lo showrunner spiegano i cambiamenti a AbbyAttenzione: spoiler importanti per The Last of Us – Stagione 2, Episodio 2 “Through the Valley”.L’attrice di Abby, Kaitlyn Dever, e lo showrunner Craig Mazin spiegano alcune delle modifiche apportate al gioco in The Last of Us – Stagione 2, Episodio 2 “Through the Valley”. Il 20 aprile (il 21 da noi in Italia), la serie HBO ha adattato uno dei momenti più scioccanti e strazianti del videogioco, in cui Abby uccide brutalmente Joel (Pedro Pascal) per vendicare il padre, mentre Ellie (Bella Ramsey) è costretta ad assistere. Nell’adattare la scena di The Last of Us Parte II, sono state apportate diverse modifiche al gioco, in particolare per quanto riguarda il modo in cui viene presentata la storia passata di Abby. Leggi su Cinefilos.it Theof Us –2,2 “the”:e loAttenzione: spoiler importanti per Theof Us –2,2 “the”.L’attrice di, e loCraig Mazinalcune delle modifiche apportate al gioco in Theof Us –2,2 “the”. Il 20 aprile (il 21 da noi in Italia), la serie HBO ha adattato uno dei momenti più scioccanti e strazianti del videogioco, in cuiuccide brutalmente Joel (Pedro Pascal) per vendicare il padre, mentre Ellie (Bella Ramsey) è costretta ad assistere. Nell’adattare la scena di Theof Us Parte II, sono state apportate diverse modifiche al gioco, in particolare per quanto riguarda il modo in cui viene presentata la storia passata di

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da da altre fonti: Come The Last of Us 2 ha messo in atto la sua scena più dura e la sua morte più indimenticabile; Sì, The Last of Us 2 ha fatto quel che ha fatto davvero, non era solo un brutto sogno; The Last of Us 2x02, i creatori della serie analizzano l’episodio più straziante: “Fa davvero male”; The Last of Us, com'è cambiata QUELLA scena nella seconda stagione; The Last of Us 2x03: il trailer del prossimo episodio è già un trauma per Ellie.

The Last of Us 2, la star di Abby ha perso sua madre poco prima di QUELLA scena - Anche Kaitlyn Dever ha parlato delle sensazioni provate nell'avvicinarsi alle riprese di QUELLA scena di The Last of Us 2 ... (serial.everyeye.it)

“The Last of Us”: come funzionano nella realtà le reti fungine che hanno ispirato la serie - Un nuovo studio rivela che queste reti si estendono a ondate creando anelli e persino superstrade fungine per trasportare i nutrienti avanti e indietro. (nationalgeographic.it)

La scena shock di The Last of Us Stagione 2 è stata "addolcita" - The Last of Us Stagione 2, episodio shock: la morte di Joel poteva essere ancora più brutale, ma il regista ha detto no. (msn.com)