The Italian Literary Agency lancia Il golfo racconta per giovani scrittori

golfo racconta la chiamata rivolta a scrittrici e scrittori esordienti tra i 18 ei 35 anni residenti nei comuni di Napoli, Capri, Ischia, Procida e Nisida. Aperta dalle 10 di oggi, martedì 22 aprile, fino a lunedì 28 aprile (salvo chiusura anticipata al raggiungimento di 20 testi) e promossa da The Italian Literary Agency, CreaVità e Fondazione Premio Sila in collaborazione con Procida racconta 2025, l’iniziativa punta a scoprire e valorizzare nuove voci attraverso racconti brevi e testi per canzoni. Il testo vincitore sarà annunciato giovedì 12 giugno durante il festival Procida racconta. L’autrice o l’autore selezionato, inoltre: riceverà in premio un percorso gratuito di scrittura di CreaVità; e avrà inoltre l’opportunità di partecipare alla serata finale del Premio Sila, dove potrà dialogare con gli scrittori presenti. Leggi su Ildenaro.it Si chiama Illa chiamata rivolta a scrittrici eesordienti tra i 18 ei 35 anni residenti nei comuni di Napoli, Capri, Ischia, Procida e Nisida. Aperta dalle 10 di oggi, martedì 22 aprile, fino a lunedì 28 aprile (salvo chiusura anticipata al raggiungimento di 20 testi) e promossa da The, CreaVità e Fondazione Premio Sila in collaborazione con Procida2025, l’iniziativa punta a scoprire e valorizzare nuove voci attraverso racconti brevi e testi per canzoni. Il testo vincitore sarà annunciato giovedì 12 giugno durante il festival Procida. L’autrice o l’autore selezionato, inoltre: riceverà in premio un percorso gratuito di scrittura di CreaVità; e avrà inoltre l’opportunità di partecipare alla serata finale del Premio Sila, dove potrà dialogare con glipresenti.

Potrebbe interessarti anche:

Le ultime notizie da altri siti: The Italian Literary Agency lancia Il golfo racconta per giovani scrittori; «Procida racconta», il concerto dei libri; Call for Writers: l'agenzia letteraria TILA si rivolge ad autrici e autori under 35, in cerca di commedie romantiche, thriller, fantasy e...; Teatro che dà voce e volto alle donne che furono protagoniste della Resistenza; ‘Chiamami adulto’, reading spettacolo con Matteo Lancini.