The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered è in sviluppo anche per Nintendo Switch 2 per un noto leaker

Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered potrebbe presto estendersi anche alla prossima console Nintendo. Secondo quanto riportato dal noto leaker e content creator eXtas1s, Bethesda sarebbe attivamente al lavoro per portare la remaster del gioco anche su Nintendo Switch 2.L’informazione, condivisa da eXtas1s tramite un post sui social, non è ancora stata confermata ufficialmente da Bethesda, ma si inserisce perfettamente nel contesto delle recenti mosse strategiche di Microsoft. L’azienda sembra infatti intenzionata a consolidare il proprio supporto alla futura console ibrida di Nintendo (come anticipato da Phil Spencer pochi giorni fa), e Oblivion Remastered rappresenterebbe un’opportunità ideale per rafforzare la collaborazione tra le due piattaforme.Dal punto di vista tecnico, il gioco si basa sull’Unreal Engine 5 e propone ambientazioni ampie e rivisitate, ma l’impianto strutturale resta quello dell’originale del 2006. Game-experience.it - The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered è in sviluppo anche per Nintendo Switch 2, per un noto leaker Leggi su Game-experience.it Il successo di The4:potrebbe presto estendersialla prossima console. Secondo quanto riportato dale content creator eXtas1s, Bethesda sarebbe attivamente al lavoro per portare la remaster del giocosu2.L’informazione, condivisa da eXtas1s tramite un post sui social, non è ancora stata confermata ufficialmente da Bethesda, ma si inserisce perfettamente nel contesto delle recenti mosse strategiche di Microsoft. L’azienda sembra infatti intenzionata a consolidare il proprio supporto alla futura console ibrida di(come anticipato da Phil Spencer pochi giorni fa), erappresenterebbe un’opportunità ideale per rafforzare la collaborazione tra le due piattaforme.Dal punto di vista tecnico, il gioco si basa sull’Unreal Engine 5 e propone ambientazioni ampie e rivisitate, ma l’impianto strutturale resta quello dell’originale del 2006.

