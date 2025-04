The Couple ecco quando andrà in onda la terza puntata del reality

terza puntata di The Couple non è andata in onda a causa della morte di Papa Francesco. ecco quando verrà trasmessa in tv. Comingsoon.it - The Couple, ecco quando andrà in onda la terza puntata del reality Leggi su Comingsoon.it Ieri, lunedì 21 aprile, ladi Thenon è andata ina causa della morte di Papa Francesco.verrà trasmessa in tv.

Potrebbe interessarti anche:

Notizie raccolte sul web: The Couple, ecco quando andrà in onda la terza puntata del reality; The Couple non va in onda stasera 21 aprile: il cambio di programmazione; Papa Francesco morto, da 'The Couple' a 'GialappaShow': cosa non va in onda oggi; The Couple: Antonino Spinalbese in coppia con un uomo? Ecco chi è; The Couple, anticipazioni: ecco la prima eliminazione, Spinalbese e Tabanelli i più tifati. Cosa vedremo stasera.