Movieplayer.it - The Couple: a che ora torna la diretta su Mediaset Extra, quando andrà in onda la terza puntata

Leggi su Movieplayer.it

Dopo lo stop di oltre 24 ore,stasera la, sul canale 55 e in streaming, di The, che non recupererà in settimana lapersa di lunedì. Theè ancora in vita. Il reality condotto da Ilary Blasi non è andato inieri, lunedì 21 aprile, per via della morte di Papa Francesco e del conseguente cambio di programmazione imposto dalle circostanze. Ladalla Casa però, dopo aver subito uno stop di oltre 24 ore, si prepara are oggi su. Per il sollievo degli spettatori che per ore hanno espresso via social il timore di una cancellazione ormai decisa ma non comunicata. A che oralagiornaliera di TheDopo aver trasmesso in simulcast con Tgcom24, e aver .