Temporali a Milano e in Lombardia è allerta gialla la mappa delle zone più a rischio

Milano, 22 aprile 2025 – Dopo due giorni di bel tempo tra sole, cielo azzurro e clima decisamente primaverile, irromperà di nuovo il maltempo. Di conseguenza, il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha emanato un'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e per Temporali dalla mezzanotte del 23 aprile e fino alla mezzanotte del 24 aprile. La mappa Le previsioni meteo I consigli L’ultima ondata di maltempo La mappaStando alla Protezione Civile della Lombardia, allerta gialla per rischio Temporali nella zona dei Laghi e delle Prealpi Varesine; nella zona del Lario e delle Prealpi Occidentali (province di Como e Lecco); nelle Orobie Bergamasche; nella zona dei laghi e delle Prealpi orientali (province di Bergamo e Brescia); nel nodo idraulico di Milano; in Pianura Centrale, Occidentale e Orientale (province di Milano, Monza e Brianza, Lodi, Bergamo, Lecco, Lodi, Cremona, Mantova) e nell’Appennino Pavese. Ilgiorno.it - Temporali a Milano e in Lombardia, è allerta gialla: la mappa delle zone più a rischio Leggi su Ilgiorno.it , 22 aprile 2025 – Dopo due giorni di bel tempo tra sole, cielo azzurro e clima decisamente primaverile, irromperà di nuovo il maltempo. Di conseguenza, il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regioneha emanato un'meteoperidrogeologico e perdalla mezzanotte del 23 aprile e fino alla mezzanotte del 24 aprile. LaLe previsioni meteo I consigli L’ultima ondata di maltempo LaStando alla Protezione Civile dellapernella zona dei Laghi ePrealpi Varesine; nella zona del Lario ePrealpi Occidentali (province di Como e Lecco); nelle Orobie Bergamasche; nella zona dei laghi ePrealpi orientali (province di Bergamo e Brescia); nel nodo idraulico di; in Pianura Centrale, Occidentale e Orientale (province di, Monza e Brianza, Lodi, Bergamo, Lecco, Lodi, Cremona, Mantova) e nell’Appennino Pavese.

