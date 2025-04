Lanazione.it - Tartaruga ferita salvata dai poliziotti su un marciapiede. Rischiava di essere investita

Foligno, 22 aprile 2025 - Unaterrestre appartenente all’ordine delle testuggini è statadagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Foligno. L’animale era stato segnalato da un automobilista di passaggio, che l’aveva notato camminare lungo un. L’uomo non si è mosso fino all'arrivo della Polizia per evitare che laattraversasse la careggiata col rischio difalciata dalle auto. L'animale era ferito ed è stato preso in carico dagli agenti, per poi consegnarlo ai volontari dell’associazione “Wild Umbria”, che si occupa del recupero e cura di animali selvatici. Per laun'avventura a lieto fine.