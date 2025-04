Ilrestodelcarlino.it - Tania Bellinetti morta alla Barca, parla il fratello: “Una raccolta fondi per lei e per tutte le vittime di violenza”

Bologna, 22 aprile 2025 – “Tutti mi dicono che sono forte, ma non so dove troverò la forza per farcela. La tragedia che ci ha colpito è molto più grande di tutti noi. Quello che so è che in qualche modo si andrà avanti. E che combatterò per lei”. Sono piene di tristezza le parole deldi, Andrea, che si fa portavoce della sua famiglia.è caduta di schiena dal balcone dell’appartamento di via Tolstoj, quartiere, il pomeriggio dell’8 aprile, alle 18.30: aveva 47 anni. Per fare luce sul caso la Procura di Bologna ha aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio (pm Marco Forte), è indagato il compagno della donna, Faiez Selmi, 36 anni, di origine tunisina. L’uomo, che conaveva una relazione da tempo, si è reso irreperibile da mesi: già da dicembre era ricercato per maltrattamenti.