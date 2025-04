Superman i dettagli del costume da supereroe di David Corenswet svelati in un video

dettagli in merito a uno degli elementi principali e più riconoscibili dell'Ultimo Figlio di Krypton interpretato da Corenswet È apparso online un video che mostra nel dettaglio il nuovo costume di Superman di David Corenswet; il filmato offre la possibilità di vedere da vicino questa nuova versione che l'attore ha indossato nel film in uscita nelle sale a luglio. Judianna Makovsky, che ha già collaborato con James Gunn per Guardiani della Galassia Vol. 2, The Suicide Squad e Guardiani della Galassia Vol. 3, è la costumista di Superman. Tuttavia, dal video è emerso che la creazione del costume del protagonista è frutto della collaborazione tra Makovsky, Gunn e lo stesso Corenswet. Il film scritto e diretto da James . Movieplayer.it - Superman: i dettagli del costume da supereroe di David Corenswet svelati in un video Leggi su Movieplayer.it Nuoviin merito a uno degli elementi principali e più riconoscibili dell'Ultimo Figlio di Krypton interpretato daÈ apparso online unche mostra nelo il nuovodidi; il filmato offre la possibilità di vedere da vicino questa nuova versione che l'attore ha indossato nel film in uscita nelle sale a luglio. Judianna Makovsky, che ha già collaborato con James Gunn per Guardiani della Galassia Vol. 2, The Suicide Squad e Guardiani della Galassia Vol. 3, è la costumista di. Tuttavia, dalè emerso che la creazione deldel protagonista è frutto della collaborazione tra Makovsky, Gunn e lo stesso. Il film scritto e diretto da James .

Potrebbe interessarti anche:

Le ultime notizie da altri siti: Superman: i dettagli del costume da supereroe di David Corenswet svelati in un video; Superman Day: azione, eroismo e amicizia nel video del dietro le quinte del film di James Gunn; I migliori fumetti sui supereroi del 2024, da Marvel e DC storie tra passato e presente con protagonisti gli iconici personaggi in costume; Superman, James Gunn conferma che il costume di Henry Cavill è andato in frantumi durante le audizioni; Nuovo Superman, vecchie mutande: ecco perché non andrò a vedere il film di Gunn.

Superman: i dettagli del costume da supereroe di David Corenswet svelati in un video - È apparso online un video che mostra nel dettaglio il nuovo costume di Superman di David Corenswet; il filmato offre la possibilità di vedere da vicino questa nuova versione che l'attore ha indossato ... (msn.com)

Superman: svelato il costume di David Corenswet in un video esclusivo che lascia senza parole - Dettagli sul Nuovo Costume di Superman Recentemente è emerso un video che mette in mostra il nuovo costume di Superman, indossato dall’attore David Corenswet. Questo filmato offre l’opportunità di oss ... (informazione.it)

Superman: il team di supereroi nel film di James Gunn sarà chiamato...Justice Gang? Rumor - Secondo una nuova indiscrezione, sarebbe trapelato il nome del team di supereroi DC presente in Superman di James Gunn. (cinema.everyeye.it)