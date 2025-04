Subaffitti irregolari e rifiuti abbandonati in cortile la denuncia di alcuni commercianti dei negozi Aler di Crescenzago

Feste fino a mezzanotte, rifiuti per strada, un via vai di gente ubriaca. I commercianti dello stabile Aler di via Bra a Crescenzago sono abituati alle urla, alle liti e alle minacce verbali. Anche se hanno segnalato diverse volte la situazione, alla fine sono rimasti in silenzio per paura di.

