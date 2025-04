Strage di turisti nel Kashmir Uccise almeno 24 persone Si attiva la Farnesina l’incognita sugli italiani

almeno 24 persone sono rimaste Uccise in un attacco nel Kashmir indiano dove uomini armati hanno aperto il fuoco contro un gruppo di turisti. Lo ha riferito all’Afp un alto responsabile della polizia locale. Nessun bilancio ufficiale è stato finora annunciato, ma le autorità hanno definito questo a Pahalgam il peggior attacco contro i civili da anni.L’indagine della Farnesina sui turisti italianiLa Farnesina e l’ambasciata d’Italia in India monitorano la situazione nel Kashmir a seguito dell’attacco armato contro un gruppo di turisti. Lo riferisce la stessa Farnesina su X, precisando che il ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato «informato». Il post consiglia inoltre di contattare l’ambasciata o l’Unità di crisi della Farnesina «per qualsiasi segnalazione».I precedenti nella regione contesaGli attacchi contro i turisti in Kashmir sono stati rari negli ultimi anni. Leggi su Open.online 24sono rimastein un attacco nelindiano dove uomini armati hanno aperto il fuoco contro un gruppo di. Lo ha riferito all’Afp un alto responsabile della polizia locale. Nessun bilancio ufficiale è stato finora annunciato, ma le autorità hanno definito questo a Pahalgam il peggior attacco contro i civili da anni.L’indagine dellasuiLae l’ambasciata d’Italia in India monitorano la situazione nela seguito dell’attacco armato contro un gruppo di. Lo riferisce la stessasu X, precisando che il ministro degli Esteri Antonio Tajani è stato «informato». Il post consiglia inoltre di contattare l’ambasciata o l’Unità di crisi della«per qualsiasi segnalazione».I precedenti nella regione contesaGli attacchi contro iinsono stati rari negli ultimi anni.

