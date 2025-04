361magazine.com - Stefano e Belèn, la storia si ripete? Spuntano le chat private

Leggi su 361magazine.com

Sembrava tutto finito, mamessaggi “a doppio senso” tra gli ex più chiacchierati d’Italia. Un copione già scritto?Quando si parla di Belén Rodriguez eDe Martino, il concetto di “the end” sembra non valere. I due ex coniugi, ex amanti, ex tutto, sono tornati al centro del chiacchiericcio social dopo una soffiata che ha già acceso la miccia del revival tra i fan più nostalgici. L’indiscrezione non arriva da uno qualunque: Amedeo Venza, il re del pettegolezzo social, ha lanciato la bomba.Leche (forse) non ti aspetti A quanto pare, tra un messaggio per Santiago e l’altro, Belén eavrebbero ripreso a stuzzicarsi. Letteralmente. Fonti vicinissime ai due parlano di “messaggi a doppio senso”, battutine, sorrisetti virtuali e quella solita, vecchia, collaudata chimica che – seppur nascosta dietro il filtro dei social – sembra più viva che mai.