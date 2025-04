Stadio della Roma la morte di Papa Francesco posticipa la consegna del progetto

consegna del progetto quasi definitivo per il nuovo Stadio della Roma a Pietralata, ma l’iter potrebbe subire un ulteriore rallentamento. Secondo quanto riportato dal giornalista Andrea De Angelis su X, infatti, la morte di Papa Francesco rischia di influire anche su questo fronte, determinando un rinvio della presentazione agli uffici comunali competenti.Per i tanti che me lo chiedono: la morte di Papa Francesco ovviamente suggerisce di rimandare ogni consegna o comunicato di qualche giorno. Non aspettiamoci quindi novità sullo Stadio oggi.#StadiodellaRoma— Andrea de Angelis (@deangelisrr) April 22, 2025La Roma vuole accelerare Nonostante ciò, il club giallorosso spinge sull’acceleratore. Come riportato da Il Romanista, la Roma vuole portare avanti il piano per il nuovo impianto e, pur non avendo ancora terminato gli scavi archeologici sull’area designata, è pronta a mettere a disposizione dell’amministrazione un progetto che, per ammissione interna, può essere definito “quasi definitivo”. Sololaroma.it - Stadio della Roma, la morte di Papa Francesco posticipa la consegna del progetto Leggi su Sololaroma.it Era attesa in questi giorni ladelquasi definitivo per il nuovoa Pietralata, ma l’iter potrebbe subire un ulteriore rallentamento. Secondo quanto riportato dal giornalista Andrea De Angelis su X, infatti, ladirischia di influire anche su questo fronte, determinando un rinviopresentazione agli uffici comunali competenti.Per i tanti che me lo chiedono: ladiovviamente suggerisce di rimandare ognio comunicato di qualche giorno. Non aspettiamoci quindi novità sullooggi.#— Andrea de Angelis (@deangelisrr) April 22, 2025Lavuole accelerare Nonostante ciò, il club giallorosso spinge sull’acceleratore. Come riportato da Ilnista, lavuole portare avanti il piano per il nuovo impianto e, pur non avendo ancora terminato gli scavi archeologici sull’area designata, è pronta a mettere a disposizione dell’amministrazione unche, per ammissione interna, può essere definito “quasi definitivo”.

