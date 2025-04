Spunta un’altra chat Signal con moglie e fratello del capo del Pentagono

Spunta un’altra chat Signal: con moglie e fratello del capo del Pentagono il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Spunta un’altra chat Signal: con moglie e fratello del capo del Pentagono Leggi su Cms.ilmanifesto.it Secondo quanto ha dichiarato una fonte a Npr in condizione di anonimato, la Casa bianca avrebbe avviato la procedura per la nomina di un nuovo segretario alla Difesa che sostituisca .: condeldelil manifesto.

