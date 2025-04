Corriereadriatico.it - Spedizione punitiva con un Rottweiler, giovane accerchiato e pestato a sangue a Fermo

Leggi su Corriereadriatico.it

Calci, cazzotti in faccia, e per finire la testa sbattuta contro il muro di una palazzina. Insomma, una vera e propria, con tanto di cane di grossa taglia al seguito per.