Spari contro l’auto della madre del magistrato Intimidazione mafiosa

della madre di Roberto Galli, magistrato in servizio alla procura di Foggia. Nessun ferito – l’auto . Spari contro l’auto della madre del magistrato: «Intimidazione mafiosa» il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - Spari contro l’auto della madre del magistrato: «Intimidazione mafiosa» Leggi su Cms.ilmanifesto.it Colpi di fucile, nella notte di Pasqua, in centro a Manfredonia. L’obiettivo era l’utilitariadi Roberto Galli,in servizio alla procura di Foggia. Nessun ferito –del: «» il manifesto.

Ne parlano su altre fonti: MAFIA Spari contro l’auto della madre del pm Galli: la solidarietà dell’Arcivescovo Moscone; Spari contro l'auto della mamma di un magistrato nel Foggiano; Spari contro l’auto della madre del procuratore Galli, indagini a tutto campo; Spari contro l'auto della madre di un magistrato; Manfredonia, spari contro l’auto della madre del magistrato Galli.

Foggia, spari contro auto della mamma di un magistrato a Manfredonia. Libera: “Un atto mafioso” - È successo sabato sera intorno alle 21. Il Pm Roberto Galli, in servizio presso la Procura di Foggia, è uno dei due titolari del fascicolo ‘Giù le ... (fanpage.it)

MAFIA Spari contro l’auto della madre del pm Galli: la solidarietà dell’Arcivescovo Moscone - MANFREDONIA – “La mia vicinanza e rinnovata stima vanno al dottor Galli, a sua madre e alla sua famiglia.Ogni intimidazione mafiosa sul ... (statoquotidiano.it)

“Manfredonia non tace”: la condanna di Città Protagonista dopo gli spari contro l’auto della madre del pm Galli - Non bastano più le prese di distanza generiche, non bastano le frasi di circostanza. Dopo il grave atto intimidatorio che ... (immediato.net)