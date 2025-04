Sono solo sette le donne che possono vestirsi di bianco davanti al Papa ecco chi e come funziona il privilegio

Papali". Si chiama privilegio del bianco e permette a solo sette regine di vestirsi di bianco in occasione degli incontri con il Papa. E non si tratta di regine qualsiasi, specificatamente di quelle cattoliche. Alcune, in ogni caso, l'hanno sfruttato seguendo rigidamente il protocollo mentre altre, come la Regina Elisabetta, si Sono lasciate andare "infrangendo" alcune regole.Chi ha il privilegio del bianco?Oltre alle sette sovrane che ancora lo possiedono, sappiamo che ad averlo avuto, in passato, Sono state le regine di Francia (fino alla definitiva abolizione della monarchia nel 1870), e anche quelle del Portogallo (fino al 1910). Insieme a loro anche le imperatrici d'Austria, fino al 1918, e le regine d'Italia fino al 1946: insomma, l'hanno avuto quei Paesi dove è stata presente la monarchia.

