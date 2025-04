Solo uomini nello studio di Bruno Vespa l’indignazione non basta servono gesti eclatanti

Bruno Vespa è andato in onda un talk show tutto al maschile in uno studio di donne mute. Per cambiare le cose servirebbero più prese di posizione da parte di chi vi partecipa, come quella di Rula Jebreal a Propaganda Live. Leggi su Fanpage.it Ancora una volta a Porta a Porta diè andato in onda un talk show tutto al maschile in unodi donne mute. Per cambiare le cose servirebbero più prese di posizione da parte di chi vi partecipa, come quella di Rula Jebreal a Propaganda Live.

