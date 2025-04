So cosa hai fatto angosciante trailer del sequel ci mostra la violenza del nuovo assassino

nuovo sequel, che omaggia ampiamente il capitolo originale dello slasher cult degli anni '90 La Sony ha diffuso in streaming il primo trailer di So cosa hai fatto, l'atteso sequel dell'omonimo slasher del 1997 di Jim Gillespie. I protagonisti del franchise Jennifer Love Hewitt e Freddie Prinze Jr. riprendono i ruoli di Julie James e Ray Bronson dei primi due film. Sorta di ibrido tra sequel e reboot, la nuova versione è diretta da Jennifer Kaytin Robinson e co-scritta da Robinson e Sam Lansky, dopo una prima stesura di Robinson e Leah McKendrick e sulla base dei personaggi creati da Lois Duncan. Si tratta del quarto capitolo del franchise di So cosa hai fatto .

