Sinner salvo per un pelo ci è mancato poco

Janniksi è salvato praticamente in calcio d’angolo: può tirare un sospiro di sollievo, ma adesso dovrà rimboccarsi le maniche.Lui si era arreso sin dal primo istante, probabilmente, all’idea che la lunga assenza dal circuito potesse portargli via lo status di numero 1 del mondo. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare, del resto, che i suoi principali competitor potessero sprecare in così malo modo un’occasione tanto ghiotta, servita loro, nel vero senso della parola, su un vassoio d’argento.per un: ci è(AnsaFoto) – Ilveggente.itEppure, malgrado Janniknon abbia potuto giocare per ben tre mesi, nessuno di loro è riuscito in questa impresa, che facile lo era solo ed esclusivamente sulla carta. Il campione di San Candido è ancora appollaiato in cima alla classifica, con un tesoretto che, tutto sommato, non è niente male.