Si sporge dalla balaustra a Varenna per fare una foto e precipita per 8 metri grave un 19enne

19enne è stato soccorso a Varenna (Lecco) ai lati di una strada sulla sponda del lago di Como. Il ragazzo, che riportava diverse fratture, era appena caduto da una balaustra per circa 8 metri mentre cercava di scattare una foto. Leggi su Fanpage.it Unè stato soccorso a(Lecco) ai lati di una strada sulla sponda del lago di Como. Il ragazzo, che riportava diverse fratture, era appena caduto da unaper circa 8mentre cercava di scattare una

