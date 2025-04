Shaquille O’Neal lascia lo studio e corre in bagno l’incidente dell’ex campione Nba in diretta tv – Il video

Shaquille O’Neal durante una diretta televisiva. L’ex leggenda del basket, che oggi fa l’opinionista tv, ha dovuto lasciare la trasmissione Inside the Nba e correre in bagno. Mentre Kenny Smith, un altro opinionista ed ex cestista, stava analizzando i risultati delle ultime partite dei playoff, Shaq si è alzato in piedi e ha iniziato a correre fuori dall’inquadratura.Il siparietto in diretta tvGli altri ospiti dello studio non sono riusciti a trattenere le risate e hanno passato i minuti successivi, praticamente fino al ritorno dello stesso O’Neal proprio a ridere dell’episodio. «Cosa succede?», ha chiesto a un certo punto l’ex leggenda Nba, Charles Barkley, quando ha visto Shaq alzarsi dalla sedia. «Continua a parlare, Chuck», ha risposto O’Neal, cercando di non attirare troppo l’attenzione. Leggi su Open.online Piccolo fuoriprogramma perdurante unatelevisiva. L’ex leggenda del basket, che oggi fa l’opinionista tv, ha dovutore la trasmissione Inside the Nba ere in. Mentre Kenny Smith, un altro opinionista ed ex cestista, stava analizzando i risultati delle ultime partite dei playoff, Shaq si è alzato in piedi e ha iniziato are fuori dall’inquadratura.Il siparietto intvGli altri ospiti dellonon sono riusciti a trattenere le risate e hanno passato i minuti successivi, praticamente fino al ritorno dello stessoproprio a ridere dell’episodio. «Cosa succede?», ha chiesto a un certo punto l’ex leggenda Nba, Charles Barkley, quando ha visto Shaq alzarsi dalla sedia. «Continua a parlare, Chuck», ha risposto, cercando di non attirare troppo l’attenzione.

