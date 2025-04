Justcalcio.com - “Serietà e retribuzione del lavoro”

Il salto, da Mendizorroza a Diego Armando Maradona Era più che considerevole. E dopo mesi e mesi di anonimato in Napoli, Senza più minuti rispetto ai 180 ha suonato in Coppa Italia l'opportunità è arrivata a Rafa Marín (Carmona, 2002) Dopo aver continuato con una formula che lo ha portato a diventare la scorsa stagione, il suo primo nell'élite di calcio, in Uno dei giocatori di Apocalisse dell'ultima lega. Tranquillità addestrata e mangiato molta erba Conte su Rafa Marín "Rafa ha funzionato molto in questi mesi; Se necessario, non ci sarebbero problemi a fargli giocare. Tranquillità addestrata e mangiato molta erba. Penso che questo modello sia cresciuto molto ", ha confessato Antonio Conte, che è arrivato in estate a Napoli per cercare di riaffiorare le sue ceneri dopo un anno disastroso (10 ° nella serie A) Dopo Ottenere lo scudetto nell'edizione precedente.