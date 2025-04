Serie A Giudice Sportivo una giornata per Italiano Sei giocatori squalificati tra cui Bastoni e Mkhitaryan

giornata di squalifica per Vincenzo Italiano, sei giocatori fermati per il prossimo turno di campionato tra cui due dell`Inter. Il Giudice Sp. Leggi su Calciomercato.com Unadi squalifica per Vincenzo, seifermati per il prossimo turno di campionato tra cui due dell`Inter. IlSp.

Potrebbe interessarti anche:

Su questo argomento da da altre fonti: Serie A, Giudice Sportivo: una giornata per Italiano. Sei giocatori squalificati tra cui Bastoni e Mkhitaryan; Squalificati Serie A, le decisioni del Giudice Sportivo per la 26^ giornata; Squalificati Serie A nella 33ª giornata: ci sono Isaksen e Coco; LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO; Giudice Sportivo: fermato uno del Cagliari. Costano cari 2 fumogeni al Genoa!.

Serie A, Giudice Sportivo: una giornata per Italiano. Sei giocatori squalificati tra cui Bastoni e Mkhitaryan - Una giornata di squalifica per Vincenzo Italiano, sei giocatori fermati per il prossimo turno di campionato tra cui due dell`Inter. Il Giudice Sportivo ha reso no. (calciomercato.com)

Giudice sportivo, 6 calciatori squalificati in Serie A: fermato anche Italiano - MILANO - Sono sei i calciatori squalificati per una giornata dal giudice sportivo in Serie A dopo le gare disputate nell'ultimo turno di campionato. Si tratta di Perrone (Como), Cacace (Empoli), Basto ... (corrieredellosport.it)

Calcio: giudice A; 6 squalificati per una giornata - ROMA, 22 APR – Sei giocatori sono stati squalificati per una giornata dal giudice sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione agli incontri della 33/a giornata fin qui disputati. Fermati ... (lasicilia.it)