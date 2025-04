Serata abusiva con 200 clienti che ballavano polizia entra a Palazzo Fatta e ferma tutto

clienti. La polizia ha scoperto e interrotto uno spettacolo non autorizzato all'interno di Palazzo Fatta, edificio storico di piazza Marina. L’accesso è scattato dopo una lunga osservazione. Palermotoday.it - "Serata abusiva con 200 clienti che ballavano": polizia entra a Palazzo Fatta e ferma tutto Leggi su Palermotoday.it C'erano i biglietti digitali scansionati col QRcode, quattro mixer, due casse amplificate. E circa 200. Laha scoperto e interrotto uno spettacolo non autorizzato all'interno di, edificio storico di piazza Marina. L’accesso è scattato dopo una lunga osservazione.

Potrebbe interessarti anche:

Approfondimenti da altre fonti: Serata abusiva con 200 clienti che ballavano: polizia entra a Palazzo Fatta e ferma tutto; Serata abusiva: stop ai 200 che ballavano; Catania; Festa abusiva con 200 ragazzi scoperta dalla Finanza nell’ex ristorante sul Montello; Discoteca abusiva sequestrata a Palermo, stop a una serata con 200 clienti.

Palermo, stop a serata abusiva in edificio storico: denunce e sequestri - PALERMO – La polizia ha interrotto una serata danzante non autorizzata che si stava svolgendo all’interno di un edificio storico di Palermo. L’intervento ha portato alla denuncia dell’organizzatore ... (livesicilia.it)

Festa abusiva con 200 giovani, denunciato l'organizzatore - Stop alla musica in un ex ristorante sul Montello dove la guardia di Finanza di Treviso è intervenuta sorprendendo 200 giovani a danzare in una festa abusiva. L'organizzatore è stato denunciato. (ANSA ... (msn.com)

Festa abusiva con 220 giovani all'ex ristorante Dametto nel Montello: blitz della Finanza. Denunciato l'organizzatore - NERVESA - Una festa abusiva con oltre 220 ragazzi è stata interrotta dalla Guardia di Finanza all’interno dell'ex ristorante Dametto sulle colline del Montello. (msn.com)