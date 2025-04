Semeraro Papa Francesco morto sul campo sognava di abbattere i muri e voleva una Chiesa aperta

Semeraro, prefetto del Dicastero per la Cause dei Santi: “Si è sempre messo al servizio di chi soffre senza distinzione di fede, di politica e di nazionalità. Ha parlato al cuore di tutti” Repubblica.it - Semeraro: “Papa Francesco morto sul campo, sognava di abbattere i muri e voleva una Chiesa aperta” Leggi su Repubblica.it Marcello, prefetto del Dicastero per la Cause dei Santi: “Si è sempre messo al servizio di chi soffre senza distinzione di fede, di politica e di nazionalità. Ha parlato al cuore di tutti”

È morto Francesco, il Papa degli ultimi: un'emorragia cerebrale la possibile causa del decesso - L'annuncio del Vaticano: "Alle 7.35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre". Alle 20 la constatazione della morte e la deposizione della salma nella bara, merc ... (gazzetta.it)

Papa Francesco morto per ictus e collasso cardiocircolatorio irreversibile, Il testamento: «Seppellitemi a S. Maria Maggiore, solo Franciscus» - Poco fa il card. Kevin Farrell ha annunciato con dolore la morte di Papa Francesco, con queste parole: «Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte di nostro Santo Padre ... (ilmessaggero.it)

Papa Francesco morto per ictus e collasso cardiocircolatorio irreversibile, Il testamento: «Voglio essere sepolto a S. Maria Maggiore» - Secondo quanto apprende l'ANSA da fonti informate, una delle possibili cause della morte di Papa Francesco sarebbe stata un'emorragia cerebrale. Il decesso è sopraggiunto improvvisamente stamane alle ... (ilmessaggero.it)