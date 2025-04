Scioglimento Comune di Caserta prefetto nomina commissione straordinaria

commissione straordinaria a Caserta, dopo lo Scioglimento per infiltrazioni camorristiche del Consiglio comunale disposto il 18 aprile dal Consiglio dei Ministri. Il prefetto di Caserta Lucia Volpe ha infatti nominato i componenti dell'organismo che gestirà l'ente comunale per i prossimi diciotto mesi: si tratta del prefetto Antonella Scolamiero, del viceprefetto Daniela Caruso e del Dirigente economico-finanziario di seconda fascia Agostino Anatriello. Il provvedimento, spiega la Prefettura, sospende l'attività del Consiglio comunale in attesa del completamento dell'iter per l'emanazione del DPR (Decreto del Presidente della Repubblica) di Scioglimento, che avverrà nelle prossime settimane.

