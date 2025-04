Notizieaudaci.it - Sara Tommasi: ‘Sto bene grazie ad Antonio, sogniamo di adottare un bambino’

Con un sorriso timido e un tono sereno,si racconta al Corriere della sera come mai prima d’ora. Lontana dai riflettori che un tempo la accecavano, oggi vive tra Terni e Sharm el-Sheikh insieme al maritoOrso. Dopo una lunga battaglia contro il disturbo bipolare, l’ex volto televisivo ripercorre il suo passato tra cadute e rinascite, rivelando il desiderio di una vita normale. e magari di un figlio.Una carriera brillante, poi la cadutaDalla laurea alla Bocconi alle serate in discoteca con compensi stellari, passando per Paperissima e L’Isola dei Famosi:ha vissuto una stagione dorata prima del crollo, causato in gran parte dal disturbo bipolare non trattato e da esperienze traumatiche. “Fabrizio Frizzi invece mi diceva che ero brava mentre Gerry Scotti ci prendeva in giro a Paperissima”.